  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri
Gündem

Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri

Otobüs kazası ölenler yaralananlar isimleri güncel | İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için hareket eden otobüs Samsun'da uçuruma devrildi. Kazada kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Peki, Samsun otobüs kazasında yaralananların ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:37:00 -
Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri

Samsun’da otobüs kazası yaşandı. 15 metreden düşen otobüste ölenler ve yaralananlar oldu. Peki, ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun - Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı
Siyaset

Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de bir vatandaşın "Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün..
Mimar olacağına çoban olsaydın Esin!
Gündem

Mimar olacağına çoban olsaydın Esin! "İktidar köprü yapmak için lastik tekerlekli araçları özendiriyor"

Mimarlar Odası'nın başkanları şaşırtmıyor. Mezhepçi Birgün'e açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köy..
Engin Özkoç seçmenleri ile alay etti! Paylaştığı anket sonuçlarına CHP'liler bile inanmadı
Siyaset

Engin Özkoç seçmenleri ile alay etti! Paylaştığı anket sonuçlarına CHP'liler bile inanmadı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın 360 milletvekilini garantilediğini söyledi. Özkoç'un payla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay