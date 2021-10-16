Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri
Otobüs kazası ölenler yaralananlar isimleri güncel | İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için hareket eden otobüs Samsun'da uçuruma devrildi. Kazada kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Peki, Samsun otobüs kazasında yaralananların ölenlerin isimleri açıklandı mı?
Samsun’da otobüs kazası yaşandı. 15 metreden düşen otobüste ölenler ve yaralananlar oldu. Peki, ölenlerin isimleri açıklandı mı?
Samsun otobüs kazası ölenlerin isimleri | Samsun kazada yaralananların isimleri
İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun - Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.