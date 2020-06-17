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Aktüel

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:43:42 -
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi ve Terme ilçesi ile İstanbul ve Rize'de belirlenen adreslere 15 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütüne müzahir iş yerinde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edilen biri aktif öğretmen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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