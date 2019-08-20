Samsun konut satışları

2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak, bir önceki aya göre ise yüzde 71,2 oranında artarak 1909 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "2019 Temmuz ayı Samsun konut satış istatistikleri” konusunda bilgilendirme yaptı.

2019 yılı Temmuz ayında 1909 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 azalarak ve bir önceki aya göre yüzde 71,2 oranında artarak 1909 adet oldu. Samsun 1909 konut ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9’luk pay alarak 16. sırada yer aldı.

2019 yılı Temmuz ayında ipotekli konut satış sayısı 186 adet oldu

2019 yılı Temmuz ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 9,7’si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 59. sırada yer aldı. Samsun’da 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 67,5 oranında azaldı.

2019 yılı Temmuz ayında Samsun’da diğer satış türleri sonucunda 1723 konut el değiştirdi

Samsun’da 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 2,2 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı (yüzde 90,3) sıralamasına göre 23. sırada yer aldı.

Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 47,7 iken; ikinci el satışlarının payı ise yüzde 52,3 olarak gerçekleşti.