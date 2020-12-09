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Aktüel Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:17:47 -
Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, paylaşımında, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, doktorlarımızın tavsiyesi ile evde tedaviye başladık. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

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