Beyaz sirke mucizesi... Ütü tabanındaki yanık izlerine son! Tek damlası bile...
Ütü tabanındaki yanık izlerine son vermek artık çok daha kolay...
Ütü tabanındaki yanık izlerine son vermek artık çok daha kolay...
En sevdiğiniz kıyafeti ütülerken tabandaki yanık izleri yüzünden yeni lekelerle mi karşılaşıyorsunuz? Ütü tabanında biriken erimiş lifler ve kireç tortuları, sadece kıyafetlerinize zarar vermekle kalmıyor, cihazınızın ömrünü de hızla tüketiyor! Uzmanlar; metal tellerle kazıma yapıp ütünün ömrünü kısaltmak yerine, mutfaktaki o ürünlerle uygulanabilecek profesyonel temizlik sırlarını paylaştı.
Ütü tabanında zamanla oluşan yanık izleri, cihazın performansını düşürmekle kalmıyor aynı zamanda kıyafetlerde yeni lekelerin oluşmasına da yol açabiliyor.
Bu tür izlerin büyük bölümü ise doğru tekniklerle kısa sürede kalıcı bir hasar bırakılmadan giderilebiliyor.
Uzmanlara göre en etkili yöntemlerden biri beyaz sirke ile temizlikten geçiyor. Ütü tamamen kapalı ve soğukken, sirke ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile bezle taban yüzeyinin silinmesi, yanık kaynaklık kalıntıların çözülmesini sağlıyor.
Ardından yüzeyin temiz bir bezle kurulanması öneriliyor. Sirkenin asidik yapısı, tabana yapışmış ve erimiş olan lif ve kir tabakasını parçalayarak yüzeyden ayrılmasına yardımcı oluyor.
Daha yoğun izlerde ise deveye karbonat giriyor. Az miktarda su ile macun kıvamına getirilen karbonat, ütü tabanına nazikçe uygulanıyor.
Bu işlem sırasında sert yüzeyler veya aşındırıcı süngerler kullanılmaması ise özellikle vurgulanıyor.
Aksi halde ütü tabanındaki kaplama zarar görebiliyor. Uygulama sonrası nemli bir bezle yüzeyin tamamen temizlenmesi gerekiyor.
Bazı kaynaklarda ise düşük seviyeli ısıtma sonrası temizlik yapılması öneriliyor. Ütü kısa süreliğine ılık seviyede çalıştırıldıktan sonra fişi çekiliyor ve taban yüzeyi hafif nemli bir bezle siliniyor.
Bu yöntem, ütü tabanındaki sertleşmiş kalıntıların daha kolay çözülmesini sağlıyor. Ancak işlem sırasında yanık riskine karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtiliyor. Bu yöntem, ütü tabanındaki sertleşmiş kalıntıların daha kolay çözülmesini sağlıyor. Ancak işlem sırasında yanık riskine karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtiliyor.
Uzmanlar; metal tel, bıçak veya benzeri sert ve keskin cisimlerle kazıma yapılmasının ütüye kalıcı zarar vereceği konusunda da uyarıda bulunuyor.
Düzenli temizlik yapılmayan ütülerde bu tür yanık izlerinin daha hızlı oluştuğu ve cihazın ömrünü kısalttığı da belirtiliyor.
Düzenli temizlik yapılmayan ütülerde bu tür yanık izlerinin daha hızlı oluştuğu ve cihazın ömrünü kısalttığı da belirtiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23