İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Hazırız mesajı verdiler
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Hazırız mesajı verdiler

İran, Hürmüz Boğazı ve çevre sularda bulunan ticari gemilere yönelik yeni bir duyuru yayımladı. Tahran yönetimi, İran limanlarının teknik destekten sağlık hizmetine, yakıt ve erzak temininden onarıma kadar geniş kapsamlı destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

İran, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve deniz trafiğine ilişkin dikkat çeken bir adım attı. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, bölgedeki ticari gemi kaptanlarına hitaben yayımladığı mesajda, İran limanlarının ihtiyaç duyan gemilere çeşitli hizmetler sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Yayımlanan mesajda, Hürmüz Boğazı ve çevre sularda seyreden ticari gemilerin, özellikle İran karasuları ile demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde İran limanlarından destek alabileceği belirtildi. Bu desteklerin yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlı olmayacağı, denizcilik hizmetlerinden teknik yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahip olduğu ifade edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan yazılı mesajı yayımladı.

Mesajda, bölge sularında seyreden tüm gemilerin, özellikle İran karasularında ve demirleme alanlarında bulunanların, ihtiyaç duymaları halinde erzak, yakıt temini, sağlık ve tıbbi hizmetler ile gerekli onarım için izinli malzemeler gibi hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtildi.

Bu mesajın bölgedeki deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden günde 3 kez olmak üzere üç gün boyunca yayımlanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.

