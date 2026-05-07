Rusya’dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rus yetkililer ise Kiev yönetiminin saldırgan söylemlerinin bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekiyor. Kremlin’e yakın kaynaklar, Ukrayna’nın özellikle Zafer Günü etkinlikleri öncesinde yeni provokasyonlar hazırlığında olabileceğini savunuyor. Rusya Savunma Bakanlığından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı karar doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan edildiği bildirilmişti. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetiminin, suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek." ifadeleri kullanılmıştı.