Rusya’dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya’dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Zafer Günü kutlamaları öncesinde Kiev yönetimine sert uyarılar yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkelere "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunurken Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu söyleyerek savaşa yeni bir boyut kazandırdı...

Foto - Rusya'dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rusya, Zafer Günü kutlamaları öncesinde Kiev yönetimine yönelik sert uyarılarda bulunurken, başkent Kiev’de bulunan yabancı diplomatik misyonların personellerini tahliye etmeleri çağrısında bulundu. Zaharova, yayımladığı görüntülü mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Foto - Rusya'dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rusya Savunma Bakanlığının, "buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği" uyarısı yaptığına dikkati çeken Zaharova, bu nedenle Rusya'da akredite olan yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilciliklerine nota gönderdiklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Telegram üzerinden yayımladığı video mesajda, Ukrayna’nın Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerini hedef alabilecek provokatif girişimlerinin olabileceğini belirtti. Zakharova, yabancı ülkelerin Kiev’deki diplomatik temsilciliklerine seslenerek "Bu açıklamanın azami ciddiyetle değerlendirilmesini kuvvetle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Foto - Rusya'dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rus ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın 8-9 Mayıs tarihlerini kapsayan tek taraflı ateşkesine Kiev’in uymaması halinde başkente yönelik geniş çaplı saldırılar düzenleneceğini duyurmuştu. Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının ateşkes sürecini sabote etmeye çalıştığını savunuyor. Kiev yönetimi ise Rusya’nın ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini öne sürdü. Zelenskiy, Moskova’nın saldırılarının barış fırsatını reddettiğini iddia ederek, Ukrayna’nın "haklı karşılıklar" vereceğini söyledi.

Foto - Rusya'dan çok sert uyarı: Yabancı diplomatları tahliye etme çağrısı yaptı! Zaharova gelen tehditleri anımsattı

Rus yetkililer ise Kiev yönetiminin saldırgan söylemlerinin bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekiyor. Kremlin’e yakın kaynaklar, Ukrayna’nın özellikle Zafer Günü etkinlikleri öncesinde yeni provokasyonlar hazırlığında olabileceğini savunuyor. Rusya Savunma Bakanlığından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı karar doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan edildiği bildirilmişti. Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetiminin, suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek." ifadeleri kullanılmıştı.

