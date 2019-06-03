Samsun ekonomisi her zaman kazanmalı!

19 Mayıs haftasında Samsun’da gerçekleşen milli mücadelenin başlangıcının 100. yıldönümü kutlamaları, şehrin ekonomisine canlılık getirdi. Otellerin doluluk oranı yüzde 100’ü bulurken, esnafın da yüzü güldü. İlde hizmet veren STK temsilcileri, Yeni akit’e yaptıkları değerlendirmede, Samsun ekonomisinin her zaman kazançlı çıkacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Samsun’un ev sahipliği yaptığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turizmi hareketlendirdi. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde şehirde faaliyet gösteren oteller, restoranlar, kafeteryalar ve mağazalarda izdiham yaşandı, esnaf da kazancına kazanç ekledi.

Oteller doldu, taştı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 19 Mayıs kutlamalarının Samsun’a akının arttığını belirterek, “Bu sayede otellerin doluluk oranları oranı yüzde 100’ü geçti” dedi. Turistlerin Samsun’u sevdiğini dile getiren Murzioğlu, “19 Mayıs’ta şehrimizde çok güzel etkinliklere imza atıldı. Gerek gösteriler gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) en hızlı büyüyen 100 şirketi ödüllendirdiği program rağbet gördü” şeklinde konuştu. Murzioğlu, 19 Mayıs etkinliklerinin Samsun ekonomisine 6-7 milyon lirayı aşan bir katkı yaptığını sözlerine ekledi.

Tarım ve sanayi öne çıkarılmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan da, 19 Mayıs kutlamalarının kültür turizmini hareketlendirdiğine işaret etti. Şehrin turizmin yanı sıra tarım ve sanayisiyle de öne çıkması temennisinde bulunan Tan, “İlde üretimi ve istihdamı artıracak projeler hayata geçirilmeli” çağrısı yaptı. Samsun’un tarım ve tarıma dayalı sanayiyle büyümesi gerektiğinin altını çizen Tan, şöyle konuştu: “Çarşamba ve Bafra ovalarından yararlanmalı, Hollanda örneğinden ve Ultrecht tecrübesinden faydalanmalıyız. Samsun’un kardeş şehri Ultrecht’ten yatırım çekmemiz mümkün. Artık katma değerli ürünleri üretip satmalıyız. Bu anlamda kenevir iyi bir örnek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği bu ürünümüz katma değerli olup yatırımcıların dikkatini çekiyor. Vezirköprü’de yetişen kenevirimizle dünyada söz sahibi olmamamız için bir neden göremiyoruz.”