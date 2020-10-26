  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verdi
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verdi

Konser, Kovid-19 ile mücadelede görev alırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:37:15 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" adlı konser verdi.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilen konserin orkestra şefliğini Andrea Solinas yaparken, başkemancı Gözde Yardımlı'ya 27 orkestra sanatçısı eşlik etti.

Toplam 134 kişinin katıldığı konserde, Puccini'nin bestelediği ''Crisantemi'', Mascagni'nin bestelediği ''Cavalleria Rusticana'' operasından ''İntermezzo'' bölümü, Mahler'in bestelediği ''5'inci Senfoni, 4'üncü bölüm Adagietto'' eseri, Janacek'in bestelediği ''Suite For Strings Orchestra'' eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı
Otomotiv

Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı

Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden orijinal akü ve silecek alışverişi yapan müşterilerini yüzde 20 indirim fırsatı ile karşılıyor. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay