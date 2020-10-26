Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verdi
Konser, Kovid-19 ile mücadelede görev alırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi
SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" adlı konser verdi.
Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edildi.
Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verilen konserin orkestra şefliğini Andrea Solinas yaparken, başkemancı Gözde Yardımlı'ya 27 orkestra sanatçısı eşlik etti.
Toplam 134 kişinin katıldığı konserde, Puccini'nin bestelediği ''Crisantemi'', Mascagni'nin bestelediği ''Cavalleria Rusticana'' operasından ''İntermezzo'' bölümü, Mahler'in bestelediği ''5'inci Senfoni, 4'üncü bölüm Adagietto'' eseri, Janacek'in bestelediği ''Suite For Strings Orchestra'' eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.