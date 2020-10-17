  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verdi
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:47:34 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ilk orkestralı konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'un "Barok Konseri", sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Orkestra şefi Andrea Solinas'ın yönetiminde verilen konserde, soprano Zerrin Capelli ve kontrtenor Kaan Buldular, solist sanatçı olarak yer adı. Konserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı oldu.

Konserde, 17 ve 18. yüzyıllara damgasını vurmuş barok müziğin önemli temsilcilerinden Handel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Bach ve Jean Philippe Rameau'nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
TAV ile sağlıklı seyahatler
Ekonomi

TAV ile sağlıklı seyahatler

TAV Havalimanları’nın 6 ülkede işlettiği 11 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önl..
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yay..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay