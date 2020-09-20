  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:48:54 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek
SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonu ''gala konseri'' ile devam edecek.

Piyanist Onur Altıparmak'ın solistlere eşlik edeceği konserde, koro sanatçılarından soprano Betül Uzunoğlu, mezzosoprano Didem Çelik ve tenor Özer Öndeş, birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirecek.

Konserde, Puccini, Saint-Seans, Bizet, Offenbach, Donizeti ve Verdi'nin unutulmaz eserlerinden bölümler beğeniye sunulacak.

SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'ndeki konsere, 55 kişi katılım sağlayabilecek. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rusya basınında çıkan analiz haberde bomba ifadeler yer aldı. Haberde, “Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi, bölgede büyük bir savaşın yaklaşt..
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı