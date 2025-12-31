Samsun Büyükşehir Belediyesi 2025’i yatırımlar ve projelerle geride bıraktı

Kent genelinde ulaşım yatırımlarının öne çıktığı 2025’te, toplu taşıma filosuna yeni otobüsler dahil edilirken, 12 yeni tramvay aracı için çalışmalar sürdürüldü. 17 ilçeyi kapsayan entegre toplu taşıma sistemi SATUS ile SAMKART uyumlu otobüs dönemi başlatıldı. Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan otobüs hatları devreye alınırken, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için de çalışmalar başlatıldı. Havalimanı ulaşımında SAMAIR projesi hayata geçirilirken, Odak Samsun otobüsleriyle turizm noktalarına erişim kolaylaştırıldı.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının da yoğunlaştığı 2025’te, 17 ilçede toplam 700 bin metre yol çalışması gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Terme Yeni Bulvar Yolu ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı gibi projelerle kentin ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Altyapı alanında da önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ikinci kademe inşaatına başlarken, Karadeniz’in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı ile ambar binasının yapımını sürdürdü. 2025 yılı içerisinde kent genelinde 1 milyon 71 bin 840 metre içme suyu hattı döşenirken, çok sayıda depo ve terfi merkezi hizmete alındı.

Kentsel dönüşüm sürecinde de uzun süredir beklenen projeler için adımlar atıldı. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallelerini kapsayan dönüşüm çalışmaları başlatılırken, Gülsan Sanayi Sitesi Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımlar gerçekleştirildi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla iki ayrı noktada Kentsel Dönüşüm Ofisleri açıldı.

2025 yılında kente kazandırılan sosyal ve kültürel projeler arasında Balonya, Yalı Kafe, Petek Genç ve Petek Kafe öne çıktı. Bilim Merkezi ve Planetaryum projelerinde sona yaklaşılırken, Şehir Kütüphanesi, İlkadım Spor Kompleksi ve Hamidiye Aile Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam etti.

Çevre yatırımları kapsamında yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, GES projeleriyle milyonlarca kilovatsaat elektrik üretimi sağladı. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık projeleriyle çevreye katkı sunulurken, Mavi Bayraklı plaj sayısı 16’ya yükseldi.

Kırsal kalkınmaya yönelik desteklerde de üreticilere fide, tohum ve fidan desteği sağlanırken, “Samsun Market BB” projesiyle yerel üreticilerin ürünleri tüketiciyle buluşturuldu. Sosyal belediyecilik alanında ise uygun fiyatlı yemek hizmetleri, ekmek satış büfeleri, mobil çorba ikramları ve çok sayıda sosyal destek çalışması hayata geçirildi.

Kentte sağlık altyapısına katkı sunmak amacıyla 100 ambulans hizmete alınırken, kültür ve sanat etkinlikleriyle de Samsun yıl boyunca çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

2025 yılını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Samsun’un geleceğini şekillendiren hizmet ve projelerle dolu bir yıl yaşadık. 2025 yılı boyunca Samsun, büyük bir dönüşüm yolculuğuna tanıklık etti. Ulaşım projeleri, çevre yatırımları, kültür-sanat etkinlikleri, sosyal hizmetler, altyapı ve üstyapı projeleri ile Samsun her alanda güçlü ve dinamik bir yıl yaşadı. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini hissettik…”

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Doğan, “Samsun, 2026’ya kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Ulaşımdan çevreye, kültürden sosyal yaşama kadar şehrin her noktasına dokunan proje ve hizmetlerimiz 2026’da da kararlılıkla devam edecek. 2026 planımız ve çalışma takvimimiz hazır…” ifadelerini kullandı.