'Samsak Döveci' türküsü iki müzisyenin arasını bozdu

Müzisyen Serkan Çağrı’nın çalıp Elif Buse Doğan’ın söylediği ‘Samsak Döveci’ isimli anonim türkü popüler olunca iki arkadaşın arası açıldı.

Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan’ın türküyü yalnız başına single olarak çıkarmak istemesine bozulduğunu söylerken “Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım” diye devam etti.

Sabah’ın haberine göre, Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden seslendirildi. Şarkı kısa sürede sosyal medyada popülerliğini kazandı.

Şarkıyı paylaşamadılar

Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü iki müzisyen arasında paylaşılamadı. Elif Buse Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.

Serkan Çağrı yaptığı açıklamada, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim.” derken Elif Buse Doğan ise, "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu