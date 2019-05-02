Şampuanına tuz ekle, yağlı saça son ver

İlk bakışta garip görünse de birçok şeye faydası olan tuzun saçlara da faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hepimiz tuzun mutfağımızdaki en önemli maddelerden biri olduğunun farkındayız. Peki tuzun; saçı ve cildi korumaya yardımcı gücünden haberiniz var mı? Genelde mutfaklarda kullanmaya alışkın olduğumuz tuzun hangi sorunlara çare olduğuna gelin birlikte göz atalım…

Dökülen saçlarım yeniden çıkar mı? Kepekten nasıl kurtulurum? Saçlarımdaki yağlanmaya karşı bir çare var mı? İşte detayları…

Öneri: Tuz miktarını abartmamanız tavsiye olunur. Tuz yakıcı bir ürün olduğu için ölçüsüz kullanımı saç diplerinize zarar verebilir.

1. Dökülen saçları hızla uzatır

Deniz tuzu, saç büyümesini desteklemek için inanılmaz derecede faydalıdır. Saç dökülmesinden muzdarip insanlara doğal olarak saç büyümesini teşvik ettiği için deniz tuzu tedavisini denemesi önerilir. Ancak, saç büyümesini teşvik etmek için tuzun kullanımında daha kolay bir yol var. Saçlarınızı normalde yaptığınız gibi yıkayın ve sonra bir kaşık deniz tuzu alın ve saçlı derinize 10 dakika boyunca masaj yapın. Saçınızı tekrar yıkayın. Bu prosedürü haftada iki kez tekrarlayın; bir ay içinde sonucu göreceksiniz.

2. Kafa derisindeki ölü hücreleri temizler

Kepek, kafa derisi üzerinde oluşan ve genellikle kan dolaşımı eksikliğinden kaynaklanan ölü cilt hücrelerinin küçük pullarından başka bir şey değildir. Deniz tuzu, sağlıklı bir kafa derisini muhafaza etmek ve kepeği gidermek için gerekli dolaşımı uyarabilme özelliğine sahiptir.

Saçınızı birkaç bölüme ayırın ve sonra saç derinize biraz tuz serpin. Kafa derinizi ıslak parmaklarla 10-15 dakika boyunca masaj yapmaya başlayın ve ardından saçınızı her zamanki gibi yıkayın. Bunu yapmak, kafa derinizi korur ve mantar büyümesini önler.

3. Yağlı saç sorununu çözmekte en pratik yöntemdir.

Yağlı kafa derisi ve saç yağ bezlerinin aşırı salgılanmasının bir sonucudur. Bu sorunu tuz kullanarak çözebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şampuana iki çorba kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. Bu şampuanı kullanarak saçlarınızı yıkayın. İlk kullanımdan hemen sonra saçınızda gözle görülür bir değişiklik görürsünüz. Saçlarınız daha sağlıklı ve daha az yağlı olacaktır.