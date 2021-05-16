  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahçeli’den Beşiktaş’a tebrik
Boupendza gol kralı oldu
O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak
Trafik canavarı 2 çocuk babasını hayattan kopardı
Spor Şampiyonluk kutlamasında büyük kavga! İki grup birbirine girdi
Spor

Şampiyonluk kutlamasında büyük kavga! İki grup birbirine girdi

Zeytinburnu’nda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan iki grup arasında büyük kavga çıktı. o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:15:00 -

Beşiktaş’ın Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi deplasmanda yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye’nin her ilinde sokağa döküldü.

Zeytinburnu’nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen şampiyonluk kutlamasına çıkan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalığı dağıtırken, dağılmamakta ısrar eden bazı kişilere biber gazıyla müdahale edildi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!
Gündem

Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!

Yeni Akit yazarı Necdet Kutsal, 'Ümmet yüz yıl önce ölmüş değil, dimdik ayakta!' başlığını kullandığı yazısında, Birleşmiş Milletler'in Fili..
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay