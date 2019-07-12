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Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan

Turgutlu Belediyespor’un çeşitli yaş gruplarındaki basketbol takımları Manisa’da düzenlenen Ertan Göknel basketbol liginde elde ettiği şampiyonluklarda, kupalarını düzenlenen muhteşem bir tören ile Belediye Başkanı Çetin Akın’ın elinden aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Şampiyonların kupaları Başkan Akın’dan

Turgutlu Belediyespor’un çeşitli yaş gruplarındaki basketbol takımları Manisa’da düzenlenen Ertan Göknel basketbol liginde elde ettiği şampiyonluklarda, kupalarını düzenlenen muhteşem bir tören ile Belediye Başkanı Çetin Akın’ın elinden aldı.


Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ertan Göknel Kız Ve Erkek Yerel Basketbol Liginde çeşitli yaş gruplarından şampiyonluklar elde eden Turgutlu Belediyespor basketbol takımları düzenlenen tören ile kupaları Belediye Başkanı Çetin Akın’ın elinden aldı. Turgutlu Nurgül Fidan Spor Tesislerinde düzenlenen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, meclis üyesi Barış Erbaş ile sporcuların aileleri katıldı. Törende sporcuların ailelerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Akın, “Sesimiz artık gür çıkmaya başladı. Her şey çok güzel olmaya başladı. Hem Turgutlu’da hem Türkiye genelinde güzel işler oluyor. Sporcularımızda elde ettiği başarılar ile göğsümüzü kabarttı. Manisa Turgutlu’yu konuşuyor, Turgutlu Belediyespor’u konuşuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bizler desteğimizi arttırarak devam edeceğiz. Sizlerde aileleri olarak hem eğitim hem spor anlamında çok daha güzel yerlere gelmelerine vesile olacaksınız. Ben çocuklarımıza ve siz değerli ailelerimize Turgutlu Belediyesi adına teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.” diye konuştu.


Belediye Başkanı Çetin Akın kupa töreni öncesi sporculara hitaben yaptığı konuşmada, “Böyle bir törenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma, sizlere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı. O gün bir Zafer Yürüyüşü düzenleyeceğiz. Bu yürüyüşte sizler ve hocalarımızda olacak. Haklı gururunuzu tüm Turgutlu ile paylaşacaksınız ve Turgutlu halkı inanın sizlerle daha da gururlanacak. Hem Milli Bayramlarımızı çok güzel bir şekilde kutlamış olacağız hem de bu başarınızı Turgutlu halkı ile paylaşmış olacağız. Bundan sonraki süreçte ben her zaman olduğu gibi yanınızdayım, arkanızdayım. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser daha sonra kızlarda Manisa şampiyonu olan U10, U14, U16 ve U18 takımlarına, il ikincisi olan U11 ve U12 takımları ile erkeklerde il ikincisi olan U12 takımı ile il üçüncüsü olan U14 basketbol takımlarına kupalarını takdim etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:47
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