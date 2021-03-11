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Spor Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun da koltuğu sallanıyor. Ayrıca Juventus’un, Cristiano Ronaldo ile sözleşme uzatmayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:59:00 -
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta sular durulmuyor. Taraftar, oynana oyundan ve alınan sonuçlardan memnun değil. Juventus çok uzun seneler sonra Inter ve Milan'ın gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Juventus'ta Cristiano Ronaldo turun gitmesine engel olamadı.

Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo ile sözleşme uzatma fikrinin şimdilik gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Ronaldo ile Juventus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu durumda Ronaldo'nun gelecek sezon serbest kaldıktan sonra hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

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Yorumlar

C. RONALDO

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusunu aldınız. O sizi bırakmıştır. Siz değil!
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