Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus'ta sular durulmuyor. Taraftar, oynana oyundan ve alınan sonuçlardan memnun değil. Juventus çok uzun seneler sonra Inter ve Milan'ın gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Juventus'ta Cristiano Ronaldo turun gitmesine engel olamadı.

Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo ile sözleşme uzatma fikrinin şimdilik gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Ronaldo ile Juventus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu durumda Ronaldo'nun gelecek sezon serbest kaldıktan sonra hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.