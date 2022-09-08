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Spor Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Club Brugge, Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Leverkusen'in karşılaşmanın 73. dakikasında attığı gol, tarihte ilk kez kullanılan yeni ofsayt teknolojisiyle iptal edildi. İptal edilen goldeki ince detay izleyenleri şaşkına çevirdi. Dün geceden beri bu detaya binlerce tepki gelirken, UEFA sessizliği koruyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 19:00:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen an!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Club Brugge ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Club Brugge'nin karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmasından çok maçta yaşanan ofsayt pozisyonu tüm dünyada en çok konuşulan spor olayları arasına girdi.

AYAK PARMAKLARI OFSAYTA DÜŞTÜ

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadelede dakikalar 73. gösterdiğinde Leverkusen skoru 1-1'e getiren golü attı. Maçın hakemi VAR'a giderek pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Fakat iptal edilen goldeki ofsayt detayı herkesi çileden çıkardı. Leverkusen futbolcusunun ayak parmaklarının ofsaytta olduğunu tespit eden yapay zeka, golün iptalini sağladı. Tüm futbolseverler bu olayın ardından isyan etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

 

 


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