Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'den bir başarı daha
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında Leipzig'i ağırlayan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girmeyi başardı.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Leipzig karşılaşmasına attığı 3 golle damga vurmuştu.
25 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:
Trubin (Shakhtar)
Scholz (Midtjylland)
Romero (Atalanta)
Raphael Guerreiro (Dortmund)
İrfan Can Kahveci (Başakşehir)
Chiesa (Juventus)
Payet (Marsilya)
Lang (Club Brugge)
De Ketelaere (Club Brugge)
Neymar (PSG)
Giroud (Chelsea)