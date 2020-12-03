  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'den bir başarı daha
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'den bir başarı daha

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında Leipzig'i ağırlayan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:03:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'den bir başarı daha

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Leipzig karşılaşmasına attığı 3 golle damga vurmuştu.

25 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

Trubin (Shakhtar)
Scholz (Midtjylland)
Romero (Atalanta)
Raphael Guerreiro (Dortmund)
İrfan Can Kahveci (Başakşehir)
Chiesa (Juventus)
Payet (Marsilya)
Lang (Club Brugge)
De Ketelaere (Club Brugge)
Neymar (PSG)
Giroud (Chelsea)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme
Sağlık

3 Türk üniversitesi başardı! Kovid-19'u bitirecek gelişme

Ankara, Bilkent, Hacettepe üniversiteleri işbirliğinde koronavirüsün hücreye girişini engelleyen burn spreyi geliştirildi. Spreyin hayvan de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay