  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu E, F, G ve H gruplarında oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 02:01:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1

F Grubu:

Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4

Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3

G Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4

H Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1

Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23