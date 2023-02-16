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Spor Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund-Chelsea ve Club Brugge-Benfica maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulunulurken, Almanya'daki mücadelede "Yanınızdayız" pankartı açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 07:11:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde depremzedeler unutulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund - Chelsea ve Club Brugge - Benfica karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. B. Dortmund-Chelsea maçında ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.

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