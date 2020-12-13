Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım ve UEFA Avrupa Ligi'nde ki son 32 takımın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi, saat 14.00'te Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleriyle başlayacak. Daha sonra Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise saat 15.00'te yapılacak

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki torbalar şu şekilde:



Seribaşı takımları şu şekilde; Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)



Seribaşı olmayanlar şu şekilde; Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Şampiyonlar ligi maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki takımların ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Rövanşları ise 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde yapacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşleştirilmeyecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin son 32 turu kurasının torbaları şu şekilde:



Seribaşı takımlar şu şekilde; Milan, Napoli, Roma (İtalya), Ajax, PSV (Hollanda), Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)



Seribaşı olmayanlar şu şekilde; Antwerp (Belçika), Benfica, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi’nde son 32 turundaki takımların ilk maçları 18 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde yapacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine eşleştirilmeyecek.