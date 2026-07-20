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Spor Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi
Spor

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi

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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi

Corendon Airlines'ın sponsorluğunu üstlendiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a Corendon Airlines'ın gerçekleştirdiği uçuşla ulaştı.

Dünyaca ünlü eski Alman futbolcu Lukas Podolski’nin sahibi olduğu Gornik Zabrze, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kapsamında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bu önemli deplasman yolculuğunu da sponsoru Corendon Airlines ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze, 21 Temmuz Salı günü saat 21.00’de sarı-lacivertlilerin mücadele edecek.

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