Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta heyecanı
- Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın Portekiz'in Porto takımını ağırlayacak10 Aralık 2018 Pazartesi 09:59
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, yarın saat 20.55'te Portekiz'in Porto takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova'nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.
Ligde son hafta öncesi Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.55 Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - PSV (Hollanda)
23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
12 Aralık Çarşamba:
20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)
20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa)
23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya)
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