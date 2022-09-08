  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba

Şampiyonlar Ligi’nde birinci hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Şampiyonlar Ligi ilk hafta sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-09-08 00:09:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı. İlk hafta maçları 7 Eylül Çarşamba akşamı tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sonuçları:

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba

A Grubu

Ajax-Rangers:   4-0

Napoli-Liverpool:            4-1

B Grubu

Club Brugge-B.Leverkusen:        1-0

Atletico Madrid-Porto: 2-1

C Grubu

Inter-Bayern Münih:     0-2

Barcelona-Viktoria Plzen:            5-1

D Grubu

E.Frankfurt-Sportign CPB            0-3

Tottenham-Marsilya:    2-0

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23