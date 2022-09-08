Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba
Şampiyonlar Ligi’nde birinci hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumunu araştırıyor. Şampiyonlar Ligi ilk hafta sonuçları:
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı. İlk hafta maçları 7 Eylül Çarşamba akşamı tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sonuçları:
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 7 Eylül Çarşamba
A Grubu
Ajax-Rangers: 4-0
Napoli-Liverpool: 4-1
B Grubu
Club Brugge-B.Leverkusen: 1-0
Atletico Madrid-Porto: 2-1
C Grubu
Inter-Bayern Münih: 0-2
Barcelona-Viktoria Plzen: 5-1
D Grubu
E.Frankfurt-Sportign CPB 0-3
Tottenham-Marsilya: 2-0