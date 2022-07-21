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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi ilk maçları ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 00:04:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler ise 20 Temmuz’da oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:

HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0

Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0

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