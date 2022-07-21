Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi ilk maçları ne oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler ise 20 Temmuz’da oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları:
HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1
Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0
Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0