Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatları tepki çekti! Bir çay 100 lira
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içeceklerin fiyatları büyük tepki çekti.
Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içecek fiyat listesi ortaya çıktı.
Çay 100 lira
Açıklanan listede ayran 5 euro, su 2,5 euro, çay 4 euro, köfte, sucuk ve sosisin 10 euro olduğu görüldü.
Tepki gösterildi
Fiyatların yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar durumu fırsatçılık olarak yorumladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: