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Yaşam Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatları tepki çekti! Bir çay 100 lira
Yaşam

Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatları tepki çekti! Bir çay 100 lira

Yeniakit Publisher
2023-06-10 21:23:00 -
Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatları tepki çekti! Bir çay 100 lira

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içeceklerin fiyatları büyük tepki çekti.

Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ligi finali için belirlenen yiyecek ve içecek fiyat listesi ortaya çıktı.

Çay 100 lira

Açıklanan listede ayran 5 euro, su 2,5 euro, çay 4 euro, köfte, sucuk ve sosisin 10 euro olduğu görüldü.

Tepki gösterildi

Fiyatların yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar durumu fırsatçılık olarak yorumladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:


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