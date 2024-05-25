Şampiyonlar Ligi finalinde katil İsrail'e tepki! Açılan pankart kudurtacak
İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda Barcelona ve Olimpik Lyon takımları arasında oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde İsrail'i kudurtacak bir pankart açıldı.
Final maçının başlamasından kısa bir süre önce sahada yapılan seremoni sırasında sahaya giren iki aktivist, Filistin bayrağının çizili olduğu ve ünlü ressam Pablo Picasso'nun İspanya'daki iç savaş dönemini anlattığı "Guernica" adlı tablosunun bir bölümünün resmedildiği bir pankart açtı.
Pankartın üzerinde büyük puntolarla "Soykırımı durdurun" yazılarak, altına "AB suç ortağı olma" ifadesi kullanıldı.
Futbolcuların sahada protokol fotoğrafı çektirdiği ve UEFA'nın Şampiyonlar Ligi şarkısının çaldığı sırada meydana gelen ve kısa bir süreliğine olsa da tüm dikkatleri üzerine çeken eyleme tribünlerdeki binlerce kişi de alkışlarıyla destek verdi.
Eylem sonrasında açıklama yapan UEFA, sahada pankart açılmasına ilişkin UEFA'nın herhangi bir izninin olmadığını, izinsiz olarak sahaya giren kişilerin polis tarafından kimliklerinin tespit edildiğini ve stadyumdan dışarıya çıkarıldıklarını duyurdu.
Bu sezon lig şampiyonluğu, İspanya Kraliçe Kupası ve İspanya Süper Kupa'yı kazanan İspanya temsilcisi Barcelona, Fransa'nın Olimpik Lyon takımını 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.
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Diğer yandan Filistin Futbol Federasyonunun (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak mayıs ayı ortasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesine yönelik talebini FIFA Konseyinin temmuz ayında görüşmesi bekleniyor.
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