Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi oynanacak?
Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak. Dev maç öncesin milyonlarca kişi maça seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi finaline taraftar alınacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalini seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı?
Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi oynanacak?
UEFA, Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklara, “Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs tarihine kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" denildi.