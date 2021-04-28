Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi turnuvasında yarı final karşılaşmaları başlarken final için verilen tarih ve söz konusu final maçının nerede yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi belli mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının salgın öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılmasına karar verilmişti. Türkiye, son hazırlıkların yapıldığı finale seyircisiz olarak ev sahipliği yapmak istememişti. Dolayısıyla 2020 finalinden vazgeçilerek 2021 finali seyircili olarak alınmıştı.
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede yapılacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra 29. final karşılaşması olacak. Söz konusu karşılaşma 29 Mayıs 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi finali seyircili olacak mı?
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın alınması hedefleniyor.
29 Mayıs tarihinde yapılacak final maçında karşılaşacak her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılması üzerinde çalışılıyor.