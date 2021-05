Şampiyonlar Ligi finali maçı kaç kaç? Manchester City Chelsea maçı canlı skor

Manchester City Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de Porta’da Estadio Dragao’da başladı. Maçtan dakikalar ve maçın canlı skoru merak ediliyor. İşte Şampiyonlar ligi maçı canlı skoru..

Manchester City Chelsea maçı kaç kaç?

Manchester City- Chelsea maçı: 0-1

Maçtan dakikalar

47'

Frikik! Estadio do Dragao Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Man City.

47'

Serbest vuruş! Antonio Mateu Lahoz Chelsea yarı alanında hücumda olan Man City lehine faul çalıyor.

46'

Antonio Mateu Lahoz taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Chelsea.

46'

Rakip yarı sahada gol arayan Man City şimdi taç atışı kullanacak.

46'

Man City Chelsea yarı sahasında faul kazanıyor.

Maçın hakemi ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.

Ve Antonio Mateu Lahoz Estadio do Dragao Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

+3

Chelsea kendi yarı sahasında taç kullanacak.

45'

+2

Antonio Mateu Lahoz taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Chelsea.

45'

+2

Estadio do Dragao Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Man City.

45'

+2

Chelsea takımı golü bulabilirdi ama Timo Werner çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

45'

+1

Man City kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Chelsea.

45'

+1

1. Devre sonuna eklenen süre 3 dakika.

45'

Chelsea kendi yarı sahasında taç kullanacak.

42'

Man City kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Chelsea.

42'

Goldeki asistin sahibi Mason Mount.

42'

0:1

Gol! 0-1 . Kai Havertz takımını öne geçiren golü atıyor.

41'

Rakip yarı sahada gol arayan Chelsea şimdi taç atışı kullanacak.

39'

Chelsea sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Thiago Silva, giren oyuncu Andreas Christensen.

37'

Chelsea takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Thiago Silva tekrar sahada.

35'

Thiago Silva yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

34'

Chelsea kendi yarı sahasında taç kullanacak.

34'

Sarı Kart! İlkay Gündoğan gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Man City takımının sonraki maçında İlkay Gündoğan oynamayacak.

32'

Frikik! Estadio do Dragao Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Man City.

31'

Rakip yarı sahada gol arayan Man City şimdi taç atışı kullanacak.

30'

Man City takımının Raheem Sterling ile kaleye çektiği şut, Chelsea savunmasından dönüyor.

29'

Ofsayt! Chelsea takımında ofsaytta kalan oyuncu Timo Werner.

28'

Antonio Mateu Lahoz taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Man City.

28'

Maçta heyecanlı anlar. Philip Foden şutunu çekiyor ancak top Chelsea savunmasından dönüyor.

27'

Aut atışını kullanacak takımChelsea.

25'

Serbest vuruş! Antonio Mateu Lahoz Man City yarı alanında hücumda olan Chelsea lehine faul çalıyor.

25'

Antonio Mateu Lahoz taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Man City.

24'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Chelsea atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

23'

Serbest vuruş! Antonio Mateu Lahoz Chelsea yarı alanında hücumda olan Man City lehine faul çalıyor.

21'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Man City.

20'

Man City kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

19'

Chelsea kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Man City.

19'

Chelsea kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Man City.

17'

Top auta çıkıyor. Man City oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

17'

Estadio do Dragao Stadı'nda Chelsea atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu N`Golo Kante.

15'

Maçın hakemi Antonio Mateu Lahoz, Chelsea takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

15'

Chelsea takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Estadio do Dragao Stadı'ndaki şutun sahibi Timo Werner.

14'

Chelsea takımında Timo Werner kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

13'

Antonio Mateu Lahoz Chelsea yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Man City atışı kullanacak taraf.

13'

Ofsayt! Chelsea atağı, hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

12'

Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

11'

Rakip yarı sahada gol arayan Man City şimdi taç atışı kullanacak.

9'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Chelsea atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

8'

Man City takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Philip Foden.

8'

Man City takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Raheem Sterling.

7'

Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

6'

Man City kendi yarı sahasında taç kullanacak.

5'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Man City atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

3'

Chelsea kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

3'

Antonio Mateu Lahoz Man City yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Chelsea atışı kullanacak taraf.

2'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Chelsea atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

2'

Frikik! Estadio do Dragao Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Man City.

2'

Man City Chelsea yarı sahasında faul kazanıyor.

1'

Antonio Mateu Lahoz Chelsea yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Man City atışı kullanacak taraf.

1'

Hakem Antonio Mateu Lahoz son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.