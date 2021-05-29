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Spor Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Şampiyonlar Ligi final maçı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi kupası bu akşam sahibini buluyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası için iki İngiliz temsilcisi karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final maçı bu akşam gerçekleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:33:00 -
Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor. İki İngiliz temsilcisi Avrupa'nın bir numaralı kupasının sahibi olmak için mücadele verecek. Tüm dünyanın gözü ise bu maçta olacak. Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda sorusu merak kazandı.

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak?

Manchester City Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de Porta’da Estadio Dragao’da oynanacak. Dev karşılaşma beIN Sports Haber’den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay Gündoğan, Foden, Mahrez, Kevin de Bruyne

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Ziyech, Werner

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