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Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.

Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3)

Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1)


6 Mart Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0)

Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2)

 

12 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

 

13 Mart Çarşamba:

Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)

Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:49
  1. Futbol
  2. Real Madrid
  3. Şampiyonlar Ligi

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