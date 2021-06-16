Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Beşiktaş’ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edebilmek için 2., 3. ve play-off turlarını geçmek durumunda. Sarı-kırmızılılar, 2.ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Galatasaray-PSV rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2.ön eleme turu rövanş maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme heyecanı başlayacak. Sarı-Kırmızılılar ön eleme turunda PSV ile eşleşti. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçları ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.