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Spor Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın karşılaşacak
Spor

Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:06:15 -
Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakasında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Geride kalan sezonun Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lig iptal edildiğinde lider durumda bulunan VakıfBank'ın karşılaşacağı mücadele, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Son iki sezonda bu kupayı Eczacıbaşı VitrA kazanmıştı.


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