Şampiyon, Okçular Vakfı’nda

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfının olimpiyat vizesi alan 5 paralimpik okçusu Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi.

Beykoz Riva Okçular Vakfı Kamp Merkezi ve Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk, Mete Gazoz’un babası ve antrenörü Metin Gazoz katıldı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Erdoğan, yaptığı konuşmada, kazanılan altın madalyanın bir dayanışma ve ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Paralimpik sporculardan birçok madalya beklediklerini belirten Erdoğan, “Onlar da bu atmosferden ne kadar etkilendiklerini anlattılar. Türkiye’de okçuluk sporunda büyük dayanışma ruhu var. Tesisleşme, kulüpleşme ve federasyonumuzun yapılanması olarak çok akıllı ve sürdürülebilir işler yapılıyor. Türkiye’de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesidir. Bu işin içinde burada bulunan herkesin büyük emekleri var. Diğer branşlara bu ruhun örnek olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.