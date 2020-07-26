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Spor

Şampiyon Medipol Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattı

Turuncu-lacivertliler, sezonun son maçında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu - Kasımpaşa karşısında birer gol daha atan Demba Ba ve Edin Visca, sezonu 13'er golle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:10:42 -
Şampiyon Medipol Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan turuncu-lacivertliler, sahadan da 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, bu sezon 5. yenilgisini Kasımpaşa karşısında aldı. İstanbul ekibi, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 69 puan ile sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sezon 12. galibiyetini alan Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve sezonu 10. sırada bitirdi.


- Okan Buruk'un hamleleri mağlubiyeti engellemedi


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında yedek ağırlıklı bir ilk 11'le maça başladı.

Turuncu-lacivertli takımın ilk yarıyı 2-0 geride kapatması üzerine Buruk, ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü.

İkinci yarının başında Demba Ba, Gael Clichy ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Okan Buruk, 73. dakikada Alexandru Epureanu ve 74. dakikada da Enzo Crivelli'yi oyuna aldı. Buruk'un hamleleri farkı eritse de yenilgiye engel olamadı.


- Demba Ba ve Visca 13'er golle sezonu kapattı


Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde 12'şer golü olan Demba Ba ve Edin Visca, Kasımpaşa karşısında birer gol daha atarak gol sayılarını 13'e yükseltti.

Demba Ba ve Visca, sezonu 13'er golle tamamladı ve takımlarının en golcü ismi oldu.

Bu iki ismi 11 kez gol sevinci yaşayan Fransız futbolcu Enzo Crivelli takip etti.






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