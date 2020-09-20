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Spor Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı
Spor

Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı

Turuncu-lacivertliler, ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenildi - İlk hafta da Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, ilk 2 haftayı puansız kapattı - Turuncu-lacivertli takım, sahasında 16 lig maçının ardından mağlubiyet yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:12:54 -
Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

İlk haftada ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci haftada Galatasaray'ı konuk etti.

Müsabakanın 14. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 geri düşen Medipol Başakşehir, devre arasına bu skorla geride girdi. Karşılaşmada pozisyona girmekte zorlanan turuncu-lacivertli takım, 76. dakikada Younes Belhanda'nın golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda girdiği pozisyonlara rağmen skoru değiştiremeyen Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor'un ardından Galatasaray'a da 2-0 yenilen son şampiyon, 2. haftayı da puansız kapattı.


- İkinci haftada da gol atamadı


Medipol Başakşehir, ligdeki 2. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

İlk haftada Hatayspor'a 2-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a da aynı skorla kaybetti.

İki müsabakada kalesinde 4 gol gören Medipol Başakşehir, rakip fileleri havalandıramadı.


- Sahasında 16 maç sonra yenildi


Medipol Başakşehir, iç sahada 16 maç sonra mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasındaki 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Galatasaray karşılaşmasıyla sahasında 16 maç sonra yenilgi yaşadı.


- Hakeme alkışlı tepki


Medipol Başakşehir yedek kulübesi, kararını beğenmediği hakem Atilla Karaoğlan'a alkışla tepki gösterdi.

Maçın 68. dakikasında Marcao'nun Demba Ba'ya yaptığı faulde Galatasaraylı futbolcuya kart gösterilmesini bekleyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk ve yedek kulübesindekiler, Karaoğlan'ı alkışla protesto etti.


- Okan Buruk'a sarı kart


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü.

Karşılaşmada hakem kararlarına itiraz eden genç teknik adama, Atilla Karaoğlan tarafından 73. dakikada sarı kart gösterildi.

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