Şampiyon Medipol Başakşehir, sezona kötü başladı
Turuncu-lacivertliler, ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenildi - İlk hafta da Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, ilk 2 haftayı puansız kapattı - Turuncu-lacivertli takım, sahasında 16 lig maçının ardından mağlubiyet yaşadı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
İlk haftada ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci haftada Galatasaray'ı konuk etti.
Müsabakanın 14. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 geri düşen Medipol Başakşehir, devre arasına bu skorla geride girdi. Karşılaşmada pozisyona girmekte zorlanan turuncu-lacivertli takım, 76. dakikada Younes Belhanda'nın golüne engel olamadı.
Kalan dakikalarda girdiği pozisyonlara rağmen skoru değiştiremeyen Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Atakaş Hatayspor'un ardından Galatasaray'a da 2-0 yenilen son şampiyon, 2. haftayı da puansız kapattı.
- İkinci haftada da gol atamadı
Medipol Başakşehir, ligdeki 2. maçında da gol sevinci yaşayamadı.
İlk haftada Hatayspor'a 2-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a da aynı skorla kaybetti.
İki müsabakada kalesinde 4 gol gören Medipol Başakşehir, rakip fileleri havalandıramadı.
- Sahasında 16 maç sonra yenildi
Medipol Başakşehir, iç sahada 16 maç sonra mağlup oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasındaki 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, Galatasaray karşılaşmasıyla sahasında 16 maç sonra yenilgi yaşadı.
- Hakeme alkışlı tepki
Medipol Başakşehir yedek kulübesi, kararını beğenmediği hakem Atilla Karaoğlan'a alkışla tepki gösterdi.
Maçın 68. dakikasında Marcao'nun Demba Ba'ya yaptığı faulde Galatasaraylı futbolcuya kart gösterilmesini bekleyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk ve yedek kulübesindekiler, Karaoğlan'ı alkışla protesto etti.
- Okan Buruk'a sarı kart
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü.
Karşılaşmada hakem kararlarına itiraz eden genç teknik adama, Atilla Karaoğlan tarafından 73. dakikada sarı kart gösterildi.