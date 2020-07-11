  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi

Liverpool, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:27:20 -
Şampiyon Liverpool, Burnley ile yenişemedi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı