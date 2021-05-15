Şampiyon kim oldu? Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig şampiyon takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig bu sezon şampiyonu kim? sorusu milyonlaca futbolsever tarafından merak ediliyor. Tabiri caizse şampiyonluk için dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Şampiyon kim olacak? Bu akşam şampiyonan kim olacağı belli oluyor. Lider Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor. Galatasaray ile arasında ise 3 puanlık fark var.

Beşiktaş şampiyona mu?

Aynı puanda olan Beşiktaş ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesi bugün belli oluyor. Peki şampiyon nasıl belli olacak? İşte detaylar. 81 puanla Beşiktaş ve Galatasaray avantajlı ama Beşiktaş genel avantajda Galatasaray’ın 2 puan önünde. Beşiktaş bu akşam Göztepe’yi yepin avantajını kullanıp şampiyon olmak istiyor.

Şampiyon Galatasaray mı?

Galatasaray nasıl şampiyon olur? İlk ihtimal Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda Galatasaray şampiyona olacak. Diğer bir ihtimal de Beşiktaş’ın kazanması durumunda Galatasaray da maçı kazanır ve Beşiktaş’tan daha fazla gol atması gerekecektir. Yani Galatasaray, Beşiktaş’tan 3 gol daha fazla atması gerekecek.

Şampiyon Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna gelecek olursak, Geçen hafta şampiyonluğu elinin tersiyle iten Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını tehlikeye sokarak şansını son haftaya bıraktı. Beşiktaş ve Galatasaray’ın mutlak puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor ve aynı zamanda kendisinin de maçı kazanması gerekiyor.