Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?
Bu sene kim şampiyon olur? Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de 33. ve 34. Hafta maçları öncesinde milyonlarca kişi aynı sorunun cevabını araştırmaya başladı. Sporseverler “Süper Lig’de hangi takım şampiyon olur?” , “Süper Lig’de şampiyon bu hafta belli olur mu?” , “Süper Lig’de son durum?” , “Süper Lig güncel puan durumu” konularını araştırıyor.
Süper Lig’de 32 hafta tamamlandı. Lider Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a 4-3 yenildi. Zirve yarışındaki Trabzonspor ise deplasmanda Denizlispor'a 2-1 kaybetti. Alınan sonuçların ardından futbolseverler bu sene ligde kimin şampiyon olacağını araştırmaya başladı.
Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?
Futbolseverler bu sene zirve yarışını kimin kazanacağını merak ediyor. Ligin zirvesinde bulunan Başakşehir'in 66 puanı ikinci sıradaki Trabzonspor'un ise 62 puanı var. Son iki haftada oynanacak maçlar şampiyonun belirlenmesini sağlayacak.
33.Hafta
34. Hafta
Süper Lig puan durumu