Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?

Bu sene kim şampiyon olur? Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de 33. ve 34. Hafta maçları öncesinde milyonlarca kişi aynı sorunun cevabını araştırmaya başladı. Sporseverler “Süper Lig’de hangi takım şampiyon olur?” , “Süper Lig’de şampiyon bu hafta belli olur mu?” , “Süper Lig’de son durum?” , “Süper Lig güncel puan durumu” konularını araştırıyor.