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Spor

Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:35:40 -
Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.

Hatayspor, bugün saat 17.30'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

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