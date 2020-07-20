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Spor

Şampiyon Hatayspor, kupasını aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:38:18 -
Şampiyon Hatayspor, kupasını aldı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, düzenlenen törende kupasına kavuştu.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.

Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanı Mesut Çaytemel ve teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı.

Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seyircisiz gerçekleşen programa, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hamit Altıntop ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz de katıldı.


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