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Spor Şampiyon Beşiktaş'tan Salih Uçan bombası
Spor

Şampiyon Beşiktaş'tan Salih Uçan bombası

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekibin, Salih ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:21:00 -
Şampiyon Beşiktaş'tan Salih Uçan bombası

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer bombalarını patlatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.

Şampiyonlar Ligi kararında etkili oldu

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşiktaş'tan yana oldu.

Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.

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