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Spor

Şampiyon Başakşehir'in ilk transferi belli oldu

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:26:00 -
Şampiyon Başakşehir'in ilk transferi belli oldu

Süper Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir için transfer hareketliliği başladı. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup etabından katılacak olan turuncu lacivertlilerin Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; Şilili sol kanat oyuncusunun Trabzonspor ile oynanacak kupa finalinde son kez Alanya forması giyeceği ifade edildi.

Üç sezondur Alanya'da

Üç sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan 32 yaşındaki Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

Elia'nın boşluğu dolacak

Başakşehir Eljero Elia ile yollarını ayıracak olurken bu bölgeyi yine bedelsiz olarak dolduracak. Son dakika pürüzü çıkmazsa Fernandes, Başakşehir forması terletecek.

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