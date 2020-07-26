Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya kaybetti
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de son haftanın son maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikada Fode Koita, 62. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Medipol Başakşehir'in golleri 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Edin Visca'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 43 puanla ligi 10. sırada bitirdi. Başakşehir 69 puanla sezonu tamamladı.