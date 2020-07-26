  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya kaybetti

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:29:00 -
Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya kaybetti

Süper Lig'de son haftanın son maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 27. dakikada Fode Koita, 62. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Medipol Başakşehir'in golleri 78. dakikada Demba Ba ve 80. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 43 puanla ligi 10. sırada bitirdi. Başakşehir 69 puanla sezonu tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı