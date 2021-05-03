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Spor "Şampi" Beşiktaş'ın kasasına 120 milyon TL!
Spor

"Şampi" Beşiktaş'ın kasasına 120 milyon TL!

Şampiyonluk için sadece 4 puana ihtiyacı olan Beşiktaş şimdiye dek 75.9 milyon TL'yi kasasına koydu. Kartal'ın şampiyon olması durumunda, kasasına girecek toplam tutar 120 milyon TL olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:23:00 - 2021-05-03 10:25:57
"Şampi" Beşiktaş'ın kasasına 120 milyon TL!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020-2021 Yılı için Süper Lig'de galibiyet primini 2.7 milyon TL, beraberlik ücretini de 1.4 milyon TL olarak belirlemişti. Bu tarifede 67.5 milyon TL'si galibiyet, 8.4 milyon TL's i de beraberlik olmak üzere toplamda 75.9 milyon TL'yi kasasına koyan Kartal, kalan 3 maçta alacağı sonuçlarla da gelirini daha da artıracak.

TFF'nin lig şampiyonuna yapacağı 42 milyon TL'lik ödeme de eklendiğinde Siyah-Beyazlılar, sezonu yaklaşık 120 milyon TL'lik gelirle tamamlayacak.

Kaynak: Fanatik

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