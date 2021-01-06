  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sampdoria'ya 2-1 yenilen Inter'in 8 maçlık galibiyet serisi son buldu
Spor

Sampdoria'ya 2-1 yenilen Inter'in 8 maçlık galibiyet serisi son buldu

İtalya Ligi Serie A Ligi'nde Sampdoria'ya 2-1 yenilen Inter'in 8 maçlık galibiyet serisi böylece son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 20:06:00 -
Sampdoria'ya 2-1 yenilen Inter'in 8 maçlık galibiyet serisi son buldu

İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta karşılaşmasında Inter, Sampdoria'ya konuk oldu. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabakadan lacivert siyahlılar, mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Candreva ve 38. dakikada Keita Balde attı. Inter'in tek sayısını ise 65. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.

Inter, 12. dakikada Alexis Sanchez'in ayağından kullanılan bir penaltıdan da yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Sampdoria, 20 puanla 11. sırada yer aldı.

8 maçlık galibiyet serisi son bulan Inter ise 36 puanla 2. sırada yer buldu.

Inter, gelecek hafta Roma deplasmanına konuk olacak. Sampdoria ise Spezia deplasmanına gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli albaydan olay iddia: Türkiye'ye karşı sınıra balistik füze yerleştirdiler
Dünya

Emekli albaydan olay iddia: Türkiye'ye karşı sınıra balistik füze yerleştirdiler

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye yönelik çarpıcı bir hamleye imza attığını öne sürdü.
Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf
Gündem

Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkede bulunan Türk üssünün kapatılmasını isteyen ABD kuklası BAE'den tarihi bir itiraf geldi. ..
Ve Mesut Özil Türkiye'de! 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Spor

Ve Mesut Özil Türkiye'de! 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu ile 3.5 yıllık ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay