Samiye yeniden duyacak

Suriye'nin Halep kentinde 5 yıl önce yaşanan bombardımandan kaçarken kaybettiği işitme cihazlarının yerine Şanlıurfalı hayırseverlerin desteğiyle yenisine kavuşan 11 yaşındaki Suriyeli Samiye Haj Mustafa, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor. Doğuştan işitme engelli Samiye Haj Mustafa, ailesi tarafından alınan işitme cihazını yaklaşık 5 yıl önce Halep'teki bombardımandan kaçarken kaybetti. Cihazın kaybolmasıyla hayatı tekrar sessizliği bürünen Samiye, bir süre sonra ailesiyle Türkiye'ye sığındı. Şanlıurfa'ya yerleşen ve engeli nedeniyle anne, babası ve kardeşlerinin sesine hasret kalan Samiye, duyamadığı için okula da gidemedi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle kızına işitme cihazı alamayan anne Abir Hüseyin, kızının tekrar duyması için İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesine başvurdu. Talebin değerlendirilmesi üzerine hayırsever bir iş insanının desteğiyle Samiye için 2 işitme cihazı temin edildi. İşitme cihazlarına kavuşan Samiye, tekrar duymanın mutluluğunu yaşıyor. 11 yaşındaki Samiye Haj Mustafa annesinin ve kardeşlerinin sesini tekrar duyabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Halep'te 5 yıl önce evlerinin bombalandığını dile getiren Samiye, saldırıda halasının oğlunun öldüğünü, ninesinin de yaralandığını ifade etti.