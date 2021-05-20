Samimiysen Diyarbakır annelerine de git! Pervin Buldan’dan komik nöbet

Yeni Akit Ankara

Terör örgütü PKK'nın suikast listesinde yer alan ve 24 Haziran öncesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürütürken AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu gruba, PKK yandaşlarının saldırısı sonucu, 4 kişinin öldüğü olayların ardından incelemeler tamamlanırken, olayda ölenler arasında bulunan Esved Şenyaşar'ın daha önce de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Şenyar ailesinin gözaltına alınmasıyla Şanlıurfa Adliyesi önünde, adalet nöbeti başladı.

İşbirliği yaptıkları PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan acılı anneleri bir buçuk senedir görmezden gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile beraberindeki HDP Sözcüsü Ebru Günay, milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Mahmut Toğrul, Şanlıurfa ziyaretinde Şanlıurfa Adliyesi önüne giderek sözde adalet nöbeti tuttular.